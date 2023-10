Große Pläne: Am Riebeckplatz in Halle sollen das Zukunftszentrum und ein Luxus-Hotel entstehen.

Halle/MZ - Noch bis Freitag findet in Bayerns Hauptstadt Europas größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen statt – Gelegenheit für Halle, sich als Standort des geplanten Zukunftszentrums vorzustellen. Die Expo Real in München soll nach Angaben aus dem Ratshof auch dafür genutzt werden, Weichen für den geplanten Bau eines Luxus-Hotels am Riebeckplatz zu stellen: An diesem Donnerstag wollen Vertreter der seit 2016 in Deutschland vertretenen britischen Hotelkette Premier Inn und Bürgermeister Egbert Geier (SPD) den Neubau-Vertrag dafür unterzeichnen.