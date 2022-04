Lust auf neue Klänge an der Uni Halle

Halle (Saale)/MZ - Das Akademische Orchester der Martin-Luther-Universität hat einen neuen Leiter: Nach fast 40 Jahren mit Dirigent, Bratschist und Kulturmanager Matthias Erben an der Spitze hat nun Daniel Spogis den Taktstock übernommen. Seit September probt der 33-Jährige in der Aula im Löwengebäude mit dem Orchester - unter strengen Corona-Auflagen. „Ein herrlicher Saal“, lobt Spogis und meint damit nicht nur die Akustik, sondern auch die prachtvolle Gestaltung der Universitätsaula. „Schön, dass wir sie für Proben nutzen können“, so der junge Dirigent, der zuvor sechs Jahre als Kapellmeister am Koblenzer Theater beschäftigt war und auch dort schon viel mit Amateur-Orchestern gearbeitet hat.