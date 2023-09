Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - 25 Messstationen, verteilt über ganz Sachsen-Anhalt, überwachen rund um die Uhr die Luftqualität des Bundeslandes. Allein in Halle befinden sich drei solcher Stationen, um sowohl die Lage an den Verkehrsschwerpunkten als auch im sogenannten Hintergrund, also dort, wo sich die Menschen vermehrt aufhalten, wo sie wohnen oder zur Schule gehen, zu erfassen. Seit Jahren schon gilt dabei die Paracelsusstraße, was den Schadstoffgehalt in der Luft angeht, als die dreckigste in ganz Sachsen-Anhalt. Überhaupt war beispielsweise 2016 in ganz Deutschland die Luft an nur einer Straße noch stärker mit Feinstaub belastet: am Neckartor in Stuttgart. Aus den neuesten Zahlen lassen sich eine gute und eine schlechte Nachricht ableiten.