Ein Grünen-Politiker regt weitere Maßnahmen an, um die Straße für Passanten sicherer zu machen.

Eine Mutter überquert die Ludwig-Wucherer-Straße mit ihren beiden Kindern. Sie geht nicht den Umweg über die Ampel an der nächsten Kreuzung.

Halle (Saale)/MZ - Ein weiterer Fußgängerüberweg in Form eines „Zebrastreifen“ kann in der Ludwig-Wucherer-Straße nicht installiert werden. Auf MZ-Nachfrage hat die Stadtverwaltung erklärt, dass dies wegen der Bahnschienen in der Mitte der Straße nicht möglich sei.