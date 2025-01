Ein 19-Jähriger und seine Freunde waren nicht nur mit gestohlenen Kennzeichen, unter Drogen und betrunken auf einem Edeka-Parkplatz in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle unterwegs, sondern brüllten auch volksverhetzende Parolen und prügelten auf einen Mann ein.

Attacke auf Edeka-Parkplatz in Halle: 19-Jähriger zeigt Hitlergruß und prügelt los

Ein 30-Jähriger ist auf einem Edeka-Parkplatz in Halle attackiert worden.

Halle (Saale). - Gleich mehrere Straftaten begingen ein 38-Jähriger, ein 19-Jähriger und seine drei Freunde am frühen Donnerstagmorgen auf einem Edeka-Parkplatz in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach fuhr der 38-Jährige gegen 0.40 Uhr auf dem Parkplatz ohne Führerschein, dafür aber unter Drogeneinfluss, herum. Sein fahrbarer Untersatz: Ein Auto, das nicht zugelassen war, und an dem Kennzeichen angebracht waren, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Etwas später sollen sich der 19-Jährige, drei unbekannte Freunde von ihm und eine Zeugin zu dem angrenzenden Supermarkt gelaufen sein, wo sie einen 30-Jährigen und seinen Begleiter trafen, wie es heißt. Dem Mann sollen sie den Hitlergruß gezeigt und volksverhetzende Parolen gebrüllt haben.

Als der Mann den 19-Jährigen dazu aufforderte, dies zu lassen, sei er mit Faustschlägen traktiert worden. Außerdem wurde ihm seine Mütze geklaut.

Die alarmierte Polizei konnte den 19-Jährigen vor Ort stellen. Es zeigte sich unter anderem, dass er Drogen genommen hatte und stark betrunken war. Der 19-Jährige erhielt einen Platzverweis und die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt