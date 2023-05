Zum ersten Mal in der 25-jährigen Bingo-Geschichte ging der Jackpot zweimal hintereinander nach Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle(Saale)/MZ - So viel Bingo-Glück gab es nach Angaben von Lotto Sachsen-Anhalt noch nie im Land. Bei der Umweltlotterie wurde zum zweiten Mal in Folge der Jackpot in Sachsen-Anhalt geknackt.