Lotsen sollen Kinder in Halle zum Schulbeginn über die Straßen leiten

Halle (Saale)/MZ/dsk - Die Verkehrswacht Halle will mit Lotsen, Spruchbändern und Markierungen auf Fußwegen für Sicherheit zu Beginn des Schuljahrs sorgen. Am 2. September beginnt der Unterricht für alle Klassen. Die Abc-Schützen starten dann am 6. September. „Mit dem Ende der Ferienzeit beginnt auch für viele Hallenser wieder der berufliche Alltag. Das bedeutet auch ein spürbar erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Stadt“, sagt Bernd Sänger, Vorstandsmitglied in der Verkehrswacht. Vor allem Kinder würden aber zu den am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmern zählen, „weil sie unerfahren sind“. In den Morgenstunden sowie am frühen Nachmittag seien mit Schuljahresbeginn im Umfeld der Schulen mehr Kinder unterwegs.

In Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier der Stadt will die Verkehrswacht nun vor allem Autofahrer sensibilisieren, den Fuß vom Gas zu nehmen - und gerade jüngere Mädchen und Jungen auch sicher über Straßen leiten. Dazu habe man in den vergangenen Monaten insgesamt 45 Verkehrshelfer ausgebildet. Sie sollen mit weiteren vier Elternlotsen an 16 Grundschulen im Stadtgebiet zum Einsatz kommen. Ihre Aufgabe besteht darin, Schulwege zu sichern, Überwege im Auge zu haben und auch an Bushaltestellen auf die Jüngsten zu achten.

25 Spruchbänder mit der Aufschrift „Achtung Schulanfang“

„Alles, was dazu beitragen kann, Unfälle mit den schwächsten Verkehrsteilnehmern, unseren Kindern, zu verhindern, ist eine wichtige und lohnenswerte Aufgabe für Verkehrswacht und Polizei“, meint Polizeihauptmeister Michael Zech. Auch er appelliert an die Verantwortung und Vernunft aller Verkehrsteilnehmer in den nächsten Tagen.

Hilfe bekommt die Verkehrswacht zudem von der Saalesparkasse. 25 Spruchbänder mit der Aufschrift „Achtung Schulanfang“ konnten so in Auftrag gegeben werden. Sie sollen an geeigneten Standorten aufgehängt werden, als Botschaft vor allem für Autofahrer. Gleichzeitig wird die Aktion „Gelbe Füße“ fortgesetzt. Die Piktogramme werden an zwölf Fußgängerüberwegen in der Nähe der Schulen auf die Gehwege gesprüht. Die Verkehrswacht hofft, dass dadurch der sicherste Weg zum Überqueren von Straßen ersichtlich wird.