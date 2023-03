Halle/MZ - Rostig und rätselhaft reckt sich die eiserne Konstruktion in die Wolken. Acht dünne Stahlträger, jeder um die 15 Meter hoch. Obendrauf eine Kranbahn wie eine Art Karussell, das hinüber zu einem Backsteingebäude führt und in dessen offener Flanke verschwindet. Die Fenster des Baus sind zerbrochen, die Türen und Tore verrammelt. Die Leiter zur Kanzel, in der der Kranfahrer einst durch den Himmel schwebte, hängt frei in der Luft.

Ein verbliebenes Nebengebäude. Foto: Steffen Könau

Von dem Heizkraftwerk des früheren Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) in Halle ist nur eine entkernte Hülle übrig geblieben. Ein verlorener Ort unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, denn abgesehen von einigen Hundebesitzern aus der dünn besiedelten Nachbarschaft und wagemutigen Lost-Place-Touristen verschlägt es kaum jemanden auf diese von Gleisen umgebene Insel mitten in der Stadt.

Wo bis zum Ende der 90er Jahre Industrielärm aus endlosen Werkhallen dröhnte und zu jedem Schichtwechsel ein Heer von Arbeitern und Angestellten an- und abmarschierte, ist es ganz still geworden. Vögel zwitschern. Vom nahegelegenen Hauptbahnhof weht der Wind gelegentlich Verspätungsdurchsagen über die RAW-Ruinen.

Liegt im Osten, heißt aber Heizkraftwerk Süd. Foto: Steffen Könau

Lesen Sie mehr zu Lost Places in Sachsen-Anhalt: Trotzige Trabis - Das unvergängliche Zweitakt-Erbe der DDR, Abbau eines Atomkraftwerkes: Kontrakt 903 - Das lange Ende der strahlenden Zukunft der DDR und Die Ölkanne der Kriegsmaschine - Warum am Geiseltalsee rostige Tanktürme in den Himmel ragen

Lost Place in Halle: Das Fernheizwerk Süd im Osten

Das offiziell als Fernheizwerk Süd bezeichnete Kraftwerk im Osten der Saalestadt wartet mehr als 30 Jahre nach seiner Stilllegung regungslos auf eine Zukunft. Als der Bau in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts errichtet wurde, galt die verwendete Technik als hochmodern und effizient: Güterwaggons brachten Rohbraunkohle aus den nahegelegenen Revieren.

Die sogenannte Schwebebahn-Kranbekohlungsanlage mit ihrer „Elektro-Hängebahn“ beförderte den Brennstoff dann in die Kohlebunker, indem ein Greifer über den Waggon und dann entweder direkt zu den Kesseln oder zu einem Zwischenlagerplatz fuhr. Von dort aus landete die Kohle später im Feuer, mit dem die vier großen Dampferzeuger betrieben wurden, deren Reste heute noch stehen.

Nach der Schließung blieben auch Altlasten zurück. Foto: Steffen Könau

Das Ensemble ist im Denkmalverzeichnis des Landes als „einzigartiger Funktionsbau zur Wärmeversorgung“ gelistet. Es sei „weitgehend in seinen technischen Bestandteilen erhalten“ und ein „ wohlgestaltetes Ensemble baulicher und technischer Elemente“ wie es über die Konstruktion aus Stahlbeton mit rotem Klinker und die Bestückungsanlage aus genieteten Stahlträgern heißt.

Der Dampfdruck liegt seit 1990 bei Null. Foto: Steffen Könau

Unter hängenden Wärterhäuschen

Über die Bestückungsanlage mit ihren hängenden Wärterhäuser wurde einstmals Kohle in Trockenbunkern gebunkert, die später im Heizhaus verbrannt wurde, um sogenannte Schrägrohrkessel zu erhitzen. Unter den Öfen befinden sich bis heute die Anlagen zur Aschebeseitigung, die Kohleanlieferung für das Heizwerk erfolgte über Bahnanschluss.

Das gesamte Ensemble wurde Ende der 20 Jahre des letzten Jahrhunderts gebaut. Foto: Steffen Könau

Das fossilem System versorgte nicht nur das RAW, sondern ab Mitte der 60er Jahre auch das Interhotel „Stadt Halle“ am damaligen Thälmann-Platz und heutigen Riebeck-Platz. Das für die Fernwärmeversorgung zuständige Kraftwerk am Holzplatz hatte zu weitab gelegen. Einfacher schien es, das Betriebskraftwerk des RAW aufzurüsten und eine Heiztrasse zur neuen Vorzeigeherberge zu legen.

Mehr zum Thema Lost Place in Halle: Das Geheimnis der Eigenbau-Sternwarte bei Halle

Am Dampf hing auch das Interhotel

Eines der Wärterhäuschen, die in schwindelnder Höhe Karussell fuhren. Foto: Steffen Könau

Hauptabnehmer der fossilen Energie aus den vier in Hohenthurm (Saalekreis) gebauten Dampfkesseln blieb jedoch die riesige Reichsbahn-Reparaturfabrik. In den endlosen düsteren und öligen Hallen, verteilt auf eine Fläche von 20 Hektar, arbeiteten damals mehr als 2.000 Menschen nicht nur an Loks und Waggons, sondern auch in der „Massenbedarfsgüterproduktion“ für die Bevölkerung. Mit Dampf aus dem Kohle-Karussell wurden Hebelscheren, Wäschetrockner, Teppichklopfgerüste für die Neubauviertel der DDR und Kinderspielzeug hergestellt.

Die Technik, die einst auch das Interhotel versorgte, ist noch erhalten. Foto: Steffen Könau

Das Herz der gesamten RAW-Maschine schlug in den beiden Backsteintürmen. Und die Schlagader, die den stählernen Reichsbahnriesen am Leben hielt, war das rostige Hochkarussell der Einschienenbahn-Greifer-Bekohlungsanlage, ein Unikum, in dessen Schatten sich die Schwimmer der BSG Lokomotive Anfang 1950 ein Wettkampfbecken gruben.

Botschaften ohne Empfänger

Das ist heute mit Rasen überwachsen und kaum noch als Schwimmbassin erkennbar. So schleift die Zeit alle Benutzeroberflächen: Die letzte Revision der Krananlage, das verrät ein verblichenes Schild, fand im Sommer 1990 statt. Daneben mahnt ein Hinweis bis heute: „Jeder Unfall ist einer zu viel!“ Eine Botschaft ohne Empfänger.

Das alte Heizkraftwerk steht im Schatten der großen Pläne rund um das RAW in Halle. Foto: Steffen Könau

Wo sich die Brigade Ernst einem Artikel aus der „Freiheit“ zufolge 1963 verpflichtete, „durch rationellen Einsatz der Kesselkapazitäten täglich bis zu zehn Tonnen Kohle einzusparen“, soll bis Ende des Jahrzehnts die „Erlebniswelt Mitteldeutsche Industriekultur“ entstehen. Rund um die Anlagen des alten Heizkraftwerkes neben dem als „Halles neuer Osten“ sanierten RAW-Gelände wird dann an die Geschichte der untergegangenen Großbetriebe in der Region erinnert werden.