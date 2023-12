Halle (Saale)/MZ - Ein aufmerksamer Lokführer einer S-Bahn hat am Bahn-Haltepunkt in der Südstadt in Halle ein Drama verhindert. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Triebwagenführer am Mittwochabend gegen 17.26 Uhr drei Kinder bemerkt, die über Gleise rannten. Er leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß verhindern.

Offenbar waren die drei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren spät dran und wollten die Bahn in Richtung Hauptbahnhof erreichen, die in der Südstadt auf die Abfahrt wartete. „Sie liefen in der Dunkelheit kopflos über die Gleise und bemerkten nicht, dass sich eine S-Bahn aus der entgegenkommenden Richtung näherte“, so die Bundespolizei. Die Schülerinnen hatten einen Schutzengel.

Die Mädchen stiegen in den Zug ein und wurden auf dem Hauptbahnhof in Halle von einer Streife der Bundespolizei empfangen. Die Beamten nahm das Trio mit auf ihr Revier und informierten die Eltern, die ihre Kinder abholen mussten. Die Mädchen wurden belehrt, ebenso ihre Eltern.

„Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung erst oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. In diesem Fall ist glücklicherweise nichts passiert“, teilte eine Sprecherin mit.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Im aktuellen Fall soll eine Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion zudem den Kontakt zu den Kindern suchen und sie ebenfalls noch einmal sensibilisieren.