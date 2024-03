Am Güterbanhof Halle (Saale) wäre an diesem Donnerstag fast eine Lokomotive entgleist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen von dem Vorfall.

Zum Tage der Schiene durften besucher das Gelände von DB Cargo am Güterbahnhof Halle betreten. Doch am Donnerstag hatten Unbekannte das unerlaubt getan und Schottersteine auf die Gleise gelegt.

Halle/MZ. - Nachdem in Halle fast eine Lokomotive entgleist wäre, weil Unbekannte Schottersteine auf die Schienen gelegt haben, sucht die Bundespolizei nun Zeugen. Bekannt wurde der Vorfall am Donnerstag gegen 11.45 Uhr. Da wurde die Leitstelle der Bahn darüber informiert, dass Steine auf den Gleisen am Güterbahnhof Halle abgelegt wurden.

Unbekannte hätten laut Polizei auf einer Länge von sechs Metern Schottersteine auf mehrere Gleise im Bereich der Reideburger Straße gelegt. Laut dem betroffenen Triebfahrzeugführer wäre es bei der Überfahrt der Hindernisse fast zu einer Entgleisung des Instandsetzungszuges gekommen. Eine sofort alarmierte Streife sicherte Spuren. Zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam es nicht, da die Strecke nicht gesperrt werden musste.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht nun nach Zeugen. Wer hat am 14. März zwischen 11 und 12 Uhr Personen im oder in der Nähe des Güterbahnhofes Halle gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Hinweise zu dem Vorfall können gemeldet werden bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391/ 56549 555), unter der Bundespolizei direkt (Tel.: 0800 / 6 888 000).