643 Kilometer an Straßen hat Halle. Zwei Drittel von ihnen müssten saniert werden. Doch dafür fehlt das Geld - mit fatalen Folgen.

Wie hier in der Delitzscher Straße sind die Schäden groß. Oft platzen Stellen auf, die in der Vergangenheit nur notdürftig repariert wurden.

Halle (Saale)/MZ - Am Ortseingang Reideburg werden Autofahrer mit einem Warnschild darauf hingewiesen, was sie fast überall in Halle erwartet: kaputte Straßen mit tiefen Löchern, die eine Gefahr für Reifen sind und das Sturzrisiko für Kradfahrer erhöhen. Und die Lage wird schlimmer.