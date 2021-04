Lkw kracht auf B6 in Transporter - zwei Personen verletzt

Unfall auf der B6 in Halle

Halle (Saale) - Auf der B6 zwischen Kabelsketal und Zwintschöna hat es am Freitagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist ein LKW-Fahrer in Richtung Leipzig unterwegs gewesen und hat aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr gelenkt und ist dabei frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen.

Unfall auf der B6 in Halle (Foto: Franz Ruch)

Der LKW-Fahrer ist 22 Jahre alt und leicht verletzt. Der Transporter-Fahrer ist schwerstverletzt. Beide Personen wurden in Kliniken gebracht. Die B6 ist aktuell zwischen beiden Orten vollständig gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. (mz)