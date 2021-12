Lkw-Fahrer verhindert Schlimmeres auf der A 14 bei Queis

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag auf der A 14 in Höhe Halle-Queis. Ein Lkw-Fahrer griff hier beherzt ein und konnte Schlimmeres verhindert.

Halle(Saale)/MZ - Durch sein beherztes Eingreifen hat ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Werdau in Sachsen den schlimmen Ausgang eines Unfalls auf der A 14 in Richtung Magdeburg verhindert. Dort hatte laut Angaben der Polizei am Dienstag, gegen fünf Uhr, der 66-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über seine Fahrzeugkombination verloren. Nahe der Anschlussstelle Halle-Ost kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und streifte diese anschließend in Schrittgeschwindigkeit über mehrere hundert Meter. Der 41-Jährige erkannte die Situation, setzte sich mit seinem Lkw vor ihn und bremste ihn aus. Der Mann aus Niedersachsen wurde ins Krankenhaus gebracht. Zum Zwecke der Rettungsarbeiten musste die Autobahn 14 kurzzeitig in Fahrtrichtung Magdeburg voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei dankt dem Mann aus Werdau für sein beherztes Eingreifen.