Lkw auf A14 kracht in Mittelleitplanke - Autobahn bei Halle gesperrt

Halle (Saale) - Bei Halle ist die Autobahn A14 zwischen den Anschlussstellen Halle-Ost und Peißen in Richtung Magdeburg nach einem Lkw-Unfall voll gesperrt. Wie ein Polizeisprecher der MZ sagte, war gegen 14.30 Uhr ein Lkw mit Hänger ins Schlingern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Dabei kippte der mit Metallteilen für Windkraftanlagen beladene Hänger um. Die Bauteile liegen auf der Autobahn. Auch in der Gegenrichtung gebe es Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Derweil ist die Umleitungsstrecke über Reideburg und Büschdorf in Richtung Halle komplett überlastet. (mz/dsk)