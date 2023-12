Liveticker aus dem Stadtrat in Halle: Setzt sich die AfD dieses Mal durch?

Der Stadtrat tagt zum letzten Mal in diesem Jahr im großen Festsaal des Stadthauses.

Halle (Saale)/MZ. - Einmal pro Monat kommt der Stadtrat in Halle zusammen. In der Dezember-Sitzung stehen unter anderem die Zuschüsse für die Bühnen Halle, mehrere Bebauungspläne für neue Wohngebiete sowie das RAW-Gelände und die Stellplatzsatzung auf der Tagesordnung.

14 Uhr: die Sitzung beginnt

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) eröffnet die Sitzung des Stadtrats. 39 Stadträtinnen und Stadträte sind anwesend. Das Gremium ist beschlussfähig.

14.10 Uhr: SED-Vergangenheit von Stadträten

Der Ombudsmann Lothar Rochau fragt in der Einwohnerfragestunde, was aus der Überprüfung der Stadträte mit Blick auf deren SED-Vergangenheit geworden ist. Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) erklärt, dass es dazu eine Rückmeldung im nicht öffentlichen Teil des Stadtrats gegeben habe. Sie habe Stadträte, die sich überprüfen lassen wollten, in der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin eingereicht. Außerdem gebe es eine Überprüfungsorganisation, die allerdings aber nicht arbeitsfähig sei.

14.20 Uhr: Linie fünf fährt nicht mehr bis zum Markt

Eine Anwohnerin möchte wissen, warum die Straßenbahnlinie fünf nicht mehr bis zum Markt fährt. „Ich lebe dort und mir fällt das Umsteigen sehr schwer“, sagt die Hallenserin. Das Umsteigen am Steintor sei wegen der vielen Schienen beschwerlich. „Außerdem muss ich mir dann wieder einen Sitzplatz erkämpfen.“ Laut Baudezernent René Rebenstorf kann an der Situation aktuell wegen Bauarbeiten nichts geändert werden. Mitte 2024 soll die Brücke in der Mansfelder Straße fertig sein und das Streckennetz wieder umgestellt werden.

14.30 Uhr: Gegen die Umbenennung des Unirings

Silke Liebmann berichtet, dass Gespräche mit mehreren Fraktionen zur Umbenennung des Universitätsrings in Anton-Wilhelm-Amo-Straße stattgefunden habe. Doch eine neue Lösung gebe es nicht. „Ich fühle mich nicht ernst genommen“, sagt Liebmann. Sie und andere Anwohner sind gegen die Umbenennung. Stattdessen soll der Park am Uniring nach dem Akademiker Amo benannt werden. Die Stadträte haben zu diesem Thema noch keine Entscheidung gefällt.

14.40 Uhr: Festplatz bleibt auf gleicher Höhe

Der Festplatz am Gimmritzer Damm soll wiederhergestellt werden. Eine Bürgerin fordert, dass der Hochwasserschutz dabei im Blick behalten wird. „Man könnte den Platz tiefer anlegen“, sagt sie. Damit könne die Altstadt künftig besser geschützt werden. Die Beigeordnete für Immobilien, Judith Marquardt, berichtet, dass der Platz lediglich in seinem ursprünglichen Zustand wieder hergestellt wird. Er werde also auf der gleichen Höhe wie bisher angelegt.

14.50 Uhr: Haushalt verständlich machen

Ein Bürger kritisiert, dass er den Haushalt nicht durchblickt und kleinere Ausgaben wie für die Bewässerung der Straßenbäume nicht findet. Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier (SPD) bietet dem Fragesteller an, dass sich dieser mit seinen Fragen per E-Mail an die Stadtverwaltung wendet. Die entsprechenden Zahlen könnten dann herausgesucht werden.