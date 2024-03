+++ TICKER STADTRAT HALLE +++ Liveticker aus dem Stadtrat in Halle: Kann die AfD ihren Kandidaten Schöder dieses Mal durchsetzen?

Der Stadtrat kommt am Mittwoch zur dritten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Das Gremium diskutiert über den neuen Flächennutzungsplan, die Schülerbeförderung und die Abgaben der kommunalen Wohnungsgesellschaften. Außerdem will die AfD den parteilosen Stadtrat Olaf Schöder als Aufsichtsrat berufen - dieser ist jedoch umstritten.