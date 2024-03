Der Stadtrat kommt am Mittwoch zur dritten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Das Gremium diskutiert unter anderem über den neuen Flächennutzungsplan und die Abgaben der kommunalen Wohnungsgesellschaften. Außerdem will die AfD den parteilosen Stadtrat Olaf Schöder als Aufsichtsrat berufen - dieser ist jedoch umstritten.

Halle (Saale)/MZ. - Einmal pro Monat kommt der Stadtrat in Halle zusammen. In dieser Sitzung stehen unter anderem ein Antrag der Grünen zum Familienwohnen, eine Debatte zu den Steinschüttungen am Saaleufer sowie ein CDU-Antrag zu Straßensanierungen auf der Tagesordnung.

14 Uhr: Die Sitzung wird eröffnet

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) eröffnet die Stadtratssitzung. Zunächst wird Baudezernent René Rebenstorf beglückwünscht, der an diesem Mittwoch Geburtstag hat.

Nur 40 von 56 Stadträten sind anwesend. Viele der Räte fehlen vermutlich wegen der aktuellen Osterferien.

14.15 Uhr: Warum wurden Bäume in Wörmlitz gefällt?

Sabine Bauer fragt in der Einwohnerfragestunde nach den Baumfällungen in Wörmlitz. „Keiner weiß, was gebaut wird oder in welchem Umfang“, sagt Bauer. Die Verwaltung will die Frage schriftlich beantworten.

14.24 Uhr: Grundschüler aus Neustadt müssen in die Südstadt

Eine Mutter aus Halle-Neustadt berichtet, dass ihre Tochter in der Preußler-Grundschule eingeschult werden soll. Allerdings müsse sie zunächst ein Ausweichgebäude in der Südstadt besuchen. Das stelle die Familie vor eine schwierige Herausforderung. „Viele Migranten haben noch gar nicht verstanden, wo ihre Kinder hinmüssen“, sagt sie. Über 100 Schüler müssten mit einem Bus fahren. Eine Containerlösung wäre doch besser gewesen.

Laut Bildungsdezernentin Katharina Brederlow (SPD) erklärt, dass die Grundschule sehr groß ist und es keine Räume in Neustadt für die Schule aus Ausweichquartier gibt. Eine Containerlösung sei aufgrund der Schüleranzahl auch nicht möglich gewesen. Daher bliebe nur die Lösung in der Südstadt. „Wir müssen die Räume nutzen, die wir haben“, sagt Brederlow.

14.34 Uhr: Parkplatznot im Vogelherd

Im Vogelherd gebe es eine Parkverbotszone. Laut einem Bürger wurden 80 Parkplätze ersatzlos gestrichen. „Wir finden abends keinen Parkplatz mehr“, sagt der Einwohner. Auch Behördenmitarbeiter würden auf die Stellflächen am Fliederweg ausweichen.

Laut Sicherheitschef Tobias Teschner hätten die Autos zum Teil auf den Gehwegen und Wurzeln geparkt. Es handele sich nicht um eine Parkverbotszone, allerdings sind Flächen ausgewiesen, wo nicht geparkt werden darf. „Die Autos sind mittlerweile so groß geworden, dass der Platz nicht ausreicht“, sagt Teschner. Er nehme die Problematik mit, aber unter den Bäumen dürfe künftig nicht mehr geparkt werden.

14.46 Uhr: Spontane Termine beim Bürgerservice sind möglich

Andreas Hemming von der Stadtmission spricht zur Obdachlosigkeit. Gestern habe sich ein Klient gemeldet, der seine Wohnung verlieren könnte. Es sei schwer, einen Termin beim Bürgerservice zu bekommen.

Bürgermeister Egbert (Geier) berichtet, dass in dringenden Fällen auch spontan Termine beim Bürgerservice eingerichtet werden. Der Sozialarbeiter solle den Obdachlosen am besten begleiten und sich bei der Infothek melden.

14.58 Uhr: Bericht des Bürgermeisters - Einwohnerdialog im Osten, neue Energietechnik und „Brückentag“ zum Zukunftszentrum

Bürgermeister Geier erinnert an die sanierte Grundschule „Hans-Christian-Andersen“. Mehr als 245 Millionen Euro seien bisher in das Programm „Bildung 2022“ geflossen. Am 6. März fand zudem ein Einwohnerdialog im halleschen Osten statt. „Aus unserer Sicht war das ein sehr guter Austausch“, sagt Geier. Am 17. Juni findet der nächste Dialog im Süden der Stadt statt.

Außerdem wurde die App „Mein Halle unterwegs“ um weitere Funktionen erweitert. Bürger können der Verwaltung darüber auch Hinweise zu Missständen geben. Am 16. März fand das Vereinsforum statt. Im März ging zudem die erste Power-to-Heat-Anlage in Betrieb. Diese Anlage produziere aus überschüssigem Strom grüne Wärme. Laut Geier ein Vorzeigeprojekt in Sachsen-Anhalt.

Die Stadt und der Bund informieren in vier Veranstaltungen zum aktuellen Stand zum Zukunftszentrum am Riebeckplatz. Im Foyer des Ratshofes stehe zudem ein Modelltisch, um sich die Situation vor Ort so zu verdeutlichen. Am 10. Mai soll es einen Brückentag geben. Dabei sollen die Nord- und Südbrücken begehbar sein, sodass die Teilnehmer einen besseren Blick auf das Baufeld bekommen können.

In der Schieferstraße gibt es eine neue Motoball-Arena. Rund 1.000 Besucher haben an der Eröffnung teilgenommen. Halle bekommt zudem 3,15 Millionen Euro vom Bund für die Sanierung der Sporthallen.

CDU-Stadtrat Christoph Bergner fragt im Anschluss, ob sich die Stadt um weitere Fördermittel bemühen will, um den Eigenanteil bei der Sporthallensanierung zu reduzieren. Laut der Beigeordneten Judith Marquardt werde sich die Stadt zumindest zum Teil um weitere Finanzierungsmöglichkeiten bemühen und befinde sich in Gesprächen mit dem SV Halle.

15.23 Uhr: Halles Plan für die Zukunft - Kleingärten am Gertraudenfriedhof bleiben

„Es ist der Zukunftsplan unserer Stadt.“ Mit diesen Worten leitet Grünen-Stadtrat Christian Feigl seine Rede zum neuen Flächennutzungsplan ein, der im Stadtrat beschlossen werden solle. In diesem neuen Plan fehle es jedoch an einer Vision. Die Grünen hätten sich die Bewertung der einzelnen Flächen angeschaut und Änderungsanträge eingereicht. „Ich hätte mir gewünscht, dass es ein zukunftsreicheres und stärkeres Papier geworden wäre“, sagt Feigl.

Der Weg zum neuen Flächennutzungsplan sei noch längst nicht abgeschlossen. „Wir müssen über Wohnraum und über Gewerbeflächen reden“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf. Gerade beim Thema Wohnraum müsse die Stadt nachjustieren. Brachliegende Flächen sollten nachgenutzt werden. Die Sozialdemokraten schlagen zum Beispiel vor, die Flächen in der Heerstraße zu nutzen. Außerdem sollen die Kleingärten beim Gertraudenfriedhof erhalten bleiben. Es handele sich jedoch lediglich um einen Zwischenschritt, an dem noch weitergearbeitet werden müsse.

Die Fraktion Hauptsache Halle möchte möglichst viele Grünflächen erhalten. Laut Stadtrat Sven Thomas sollte der dritte Saaleübergang im Norden der Stadt weiter verfolgt werden. Damit würde der Verkehr in der Innenstadt entlastet. Eine Schwachstelle im Plan seien die Gewerbeflächen. „Es sind kaum neue Flächen ausgewiesen“, sagt Thomas. Damit könnten sich keine neuen Unternehmen ansiedeln.

Lob gibt es von der CDU für den neuen Flächennutzungsplan. Allerdings kritisiert auch CDU-Stadtrat Johannes Streckenbach, dass die Stadt in Sachen Gewerbegebiete ihre Potenziale nicht ausgeschöpft. Er bittet darum, den Änderungsanträgen der CDU zuzustimmen.

Die AfD richtet den Fokus auf die Möglichkeit, Einfamilienhäuser zu errichten. Seine Fraktion unterstütze alle Anträge, die weitere Gewerbegebiete ausweisen. Dem Antrag der Grünen, den Maßstab zu ändern, stimme die AfD zu. Damit werde der Plan für die Bürger übersichtlicher.

Die Satirepartei Die Partei schlägt vor, eine Fläche für ein neues Atomkraftwerk auszuweisen.

Baudezernent René Rebenstorf bedankt sich bei den Räten für die intensive Arbeit am Flächennutzungsplan. „Es müssen stets unterschiedliche Belange abgewogen werden“, sagt Rebenstorf. Die Stadt habe viele Ideen, aber sehr viel Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Im Vergleich zu Magdeburg habe Halle viel weniger Fläche pro Einwohner zur Verfügung, die gestaltet werden könnten. Der Antrag von Die Partei sei unzulässig - die Bundesrepublik werde keine weiteren Atomkraftwerke errichten.

Die Bürger würden immer wieder beklagen, dass sie sich nicht genug bei Entscheidungen in der Stadt beteiligen können. Laut AfD-Stadtrat Carsten Heym wäre es deshalb ratsam gewesen, auch diesen Vorentwurf des Flächennutzungsplans öffentlich auszulegen.

Laut Bürgermeister Geier können sich die Bürgerschaft in dem weiteren Verfahren einbringen. „Es handelt sich nicht um einen Pseudoaufruf.“

Der Flächennutzungsplan wird mit vielen Änderungen der Fraktionen beschlossen. Linke und Hauptsache Halle setzten unter anderem durch, dass eine Fläche in Diemitz nicht komplett bebaut werden darf. SPD, CDU, Hauptsache Halle und Mitbürger erreichten zudem, dass ein ausgewiesenes Wohngebiet in der Alten Heerstraße auch in den neuen Plan aufgenommen wird. Auch der neue Landschaftsplan der Stadt wird einstimmig beschlossen.

16.15 Uhr: Beschlüsse im Schnelldurchlauf

Der Stadtrat stimmt zu, den Bodenbelag in der Brandbergehalle zu erneuern, die Beleuchtung in der Händelhalle auszutauschen und die Freifläche am Jenastift umzugestalten.

16.23 Uhr: Stadtrat stimmt Schülerbeförderung zu

Die Stadt will einen neuen Vertrag zu Schülerbeförderung im Stadtrat beschließen. „Ich kann dem Antrag nicht zustimmen, weil meine Fragen bis jetzt nicht beantwortet wurden“, kritisiert Klaus Hänsel (FDP). Er werde bei einem positiven Votum die Kommunalaufsicht einschalten.

Sozial- und Bildungsbeigeordnete Brederlow erklärt, dass die Antworten mittlerweile im Ratsinformationssystem hinterlegt wurden.