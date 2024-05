Der Stadtrat kommt am Mittwoch zu seiner Mai-Sitzung zusammen. Die Mitglieder stimmen über die Steinschüttungen am Saaleufer und das neue Wohngebiet im Charlottenviertel ab. Zugleich gibt es Kritik an einer Entscheidung der Stadtratsvorsitzenden Katja Müller.

Mehr Frauen in die Politik: Der Verein Dornrosa hat vor der letzten Stadtratssitzung vor der Kommunalwahl am 9. Juni auf das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen im Stadtrat aufmerksam gemacht.

Halle (Saale)/MZ. - Einmal pro Monat kommt der Stadtrat in Halle zusammen. In der Mai-Sitzung stehen unter anderem die beiden neuen Wohngebiete im Charlottenviertel und am Tuchrähmen auf der Tagesordnung. Die Stadträte müssen zudem eine Entscheidung zu den Steinschüttungen am Saaleufer fällen. Die Satirepartei Die Partei will, dass das Gesundbrunnenviertel autofrei wird - schon jetzt bangen die Anwohner um ihre Parkplätze.

14 Uhr: Die Sitzung wird eröffnet

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) eröffnet die Stadtratssitzung. Der Beginn der Sitzung verzögert sich derzeit um ein paar Minuten wegen technischer Probleme.

14.20 Uhr: Linken-kritischer Antrag bleibt gestrichen

Bei der Aufstellung der Tagesordnung hat sich Thomas Schied (Die Partei) über die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) beschwert. Er vermisse seinen Antrag, mit dem die Linken-Rätin Stefanie Mackies von ihren Aufsichtsratsposten abberufen werden sollte. „Sowas hat es bisher noch nie gegeben“, sagt Schied.

Müller sagt, dass sie ihr Vorprüfungsrecht gezogen habe und den Antrag aus guten Gründen von der Tagesordnung gestrichen habe. „Der Antrag war gegenstandslos, da muss der Rat nicht drüber reden“, sagt sie. Mackies war bereits Anfang Mai von all ihren Stadtratsämtern zurückgetreten, nachdem Kritik an ihrer Teilnahme bei einer Pro-Palästina-Demo laut geworden war.

14.32 Uhr: Schüler warten immer noch auf Platz an weiterführenden Schule

Noch immer gibt es Fünftklässler, die keinen Platz an einer weiterführenden Schule erhalten haben. Stadtelternrat Thomas Senger kritisiert in der Einwohnerfragestunde, dass nicht alle Schüler die gewünschte Schulform besuchen könnten. Sie hätten aber ein Recht darauf. Bildungsdezernentin Katharina Brederlow (SPD) entgegnet, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. „Wir können aber jedem Schüler und jeder Schülerin einen Platz anbieten“, versichert Brederlow. Ob nicht immer die gewünschte Schulform erfüllt werden kann, werde sich erst noch zeigen.

14.39 Uhr: Protest wegen „Irrsinnigem Schulweg“

Matthias Jäger, Elternsprecher der Grundschule Otfried Preußler in Neustadt, meldete sich zu Wort und kritisiert das geplante Ausweichquartier der Schule. Ab dem nächsten Schuljahr sollen mehr als 500 Kinder per Bus quer durch die Stadt bis in die Südstadt gefahren werden, weil das Schulgebäude in der Neustadt saniert wird. Das sei „Irrsinn“, sagt Jäger. Die Anzahl der Busse reiche nicht aus, die Schüler müssten jeden Tag rund 40 Minuten fahren und es gebe keine ordentliche Lösung für die Haltestelle.

Eltern der Otfried-Preußler-Grundschule haben Bürgermeister Egbert Geier (SPD) einen Petition gegen das Ausweichquartier in der Südstadt übergeben. (Foto: Jonas Nayda)

Jäger überreichte Bürgermeister Geier eine Mappe mit hunderten Unterschriften von Eltern.

Die Stadtverwaltung antwortete, dass bereits mehr Busse eingesetzt werden, als ursprünglich geplant gewesen seien. Eine andere Lösung - etwa Container neben das alte Schulgebäude in Neustadt zu setzen - sei nicht möglich, weil man dafür erst eine neue Baugenehmigung brauchen würde.

14.40 Uhr: Unterschriften gegen Erhaltungssatzung für Gesundbrunnenviertel

Die Bürgerinitiative Gesundbrunnen hat rund 1.300 Unterschriften gegen die Erhaltungssatzung gesammelt. Die Anwohner fordern, dass die Satzung abgeschafft wird. Sie wollen ihre Häuser in dem Viertel freier umgestalten, Parkplätze in den Vorgärten beibehalten und beispielsweise Solaranlagen auf den Dächern installieren. Die Satzung sieht jedoch vor, dass die grundlegende Struktur der Gartenstadt erhalten bleibt. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) nimmt auch diese Petition entgegen. Der Stadtrat hatte jedoch bereits gegen die Abschaffung der Satzung gestimmt.