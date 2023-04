Der Stadtrat berät in diesem Monat über die Sanierung maroder Feuerwehrhäuser und Anträge der Fraktionen wie die Sanierung der Grundschule Südstadt. Die MZ berichtet über die wichtigsten Entscheidungen.

Liveticker aus dem Stadtrat im April: Mehr Videoüberwachung in der Stadt?

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch kommt der hallesche Stadtrat zu seiner Plenumssitzung im Stadthaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Aktionsprogramm der Stadt zu geschlechtlicher Vielfalt und ein Entwicklungskonzept für die Freiwilligen Feuerwehren. Die MZ tickert die wichtigsten Entscheidungen und Diskussionen bis zum Ende der öffentlichen Sitzung.

14 Uhr: Die Sitzung beginnt mit einem Gedenken an Sondermann

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) eröffnet die Sitzung mit einer Schweigeminute für den verstorbenen Stadtrat Hans-Dieter Sondermann (Die Partei). Erst danach beginnt die Einwohnerfragestunde, wie vor jeder Ratssitzung. 45 Stadträtinnen und Stadträte nehmen an der April-Sitzung teil.

14.30 Uhr: Einwohnerfragestunde - wird das Bargeld abgeschafft?

Ein Bürger will wissen, ob die Stadt das Bargeld weiter beschränken wird. Er habe festgestellt, dass beispielsweise Finanzämter kein Bargeld mehr annehmen würden. Bürgermeister Egbert Geier versicherte, dass bei der Stadtkasse weiterhin in bar gezahlt werden kann. Ansonsten sei das Thema keine städtische Angelegenheit.

Ein Vertreter des Sportvereins Tabea aus Neustadt fragt, ob die Stadt und der Stadtrat bereit sind, sich für eine Erweiterung des Sportgeländes einzusetzen. René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt, erklärte, dass eine Erweiterung des Geländes nicht so einfach möglich sei, weil im Flächennutzungsplan der Stadt dort eine Grünfläche eingetragen sei. Man unterstütze den Verein Tabea aber ausdrücklich und wolle im persönlichen Gespräch klären, was möglich ist.

14.40 Uhr: Wann wird die Grundschule Südstadt endlich saniert?

Eine Mutter und zwei Lehrer wollen von der Verwaltung wissen, wann die Grundschule Südstadt endlich saniert wird. Der aktuelle Zustand des Gebäudes sei katastrophal und erschwere den Unterricht enorm. Außerdem sei die Schulleitung weiterhin vakant - Lehrkräfte müssten deren Aufgaben neben dem Unterricht übernehmen. Die Mutter berichtet zudem, dass ihr Sohn und andere Kinder wenig trinken, um die alten Toiletten in dem Schulhaus nicht benutzen zu müssen. „Könnten diese nicht wenigstens in den Sommerferien erneuert werden, das würde uns Eltern sehr helfen“, sagt die Frau.

Die Beigeordnete für Immobilien, Judith Marquardt, erklärt, dass die Schule saniert werden soll. Allerdings stünden noch andere Schulen vorher auf der Sanierungsliste. Es würden jedoch Tische und Stühle ersetzt, um die Situation ein wenig zu verbessern.

Sorge bereitet den Lehrkräften zudem, dass das Gebäude auch noch als Ausweichquartier für die Otfried Preußler Grundschule genutzt werden soll. Ein Lehrer beklagt, dass es für die 500 Schüler nicht genügend Platz in dem Gebäude gebe. Die Verwaltung versichert, dass solche Pläne mit großer Sorgfalt erstellt werden und zudem Container auf dem Gelände für den Unterricht geplant sind.

Ein Hallenser fragt, ob es möglich wäre, dass in Halle ein neues Dialogformat eingerichtet wird, in dem Bürger und Politiker miteinander ins Gespräch kommen können. Dadurch könne beispielsweise Radikalisierung vermieden werden, denn einige Bürger hätten kein Vertrauen mehr in die Politik. Laut Oliver Paulsen, Grundsatzreferent im OB-Büro, sei das aber kein Thema für die Stadtverwaltung, sondern die Bürger sollten sich direkt an die politischen Parteien wenden.

14.50 Uhr: Bürgermeister Geier lobt Planetarium

Wie in jeder Stadtratssitzung gibt Bürgermeister Geier auch heute wieder einen Bericht über die aus seiner Sicht wichtigen Themen der vergangenen vier Wochen. Anfang April wurde das neue Planetarium am Holzplatz eröffnet. Das sei ein erfolgreicher Griff nach den Sternen gewesen, sagte Geier. Das Angebot werde umfangreich und überregional genutzt. „Das Planetarium ist eins der Highlights, mit denen die Stadt in Zukunft punkten kann.“

Außerdem sprach Geier unter anderem den Start der Bauarbeiten am Mühlgraben, die Abi-Fete auf der Ziegelwiese und die große Waldbrandübung in der Dölauer Heide an.

15 Uhr: Halle fördert geschlechtliche und sexuelle Toleranz

Der Stadtrat beschließt mit großer Mehrheit ein Aktionsprogramm zur Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt bis 2026. „Wir zeigen damit, dass wir alle Menschen in unserer Stadt willkommen heißen“, sagt Linken-Stadträtin Ute Haupt. In dem Programm werden Maßnahmen und Aktionen festgelegt, um die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen zu steigern.

Die AfD-Fraktion stimmt gegen das Programm. „Wir haben die Gleichstellung längst erreicht, die Probleme sind gelöst“, sagt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue. Daher sollte kein Geld mehr für solche Maßnahmen aufgewendet werden. Die CDU enthält sich in der Abstimmung.

15.20 Uhr: Neue Stellen für die Stadtverwaltung

Der Stadtrat hat mehrheitlich insgesamt sechs neue Stellen in der Stadtverwaltung genehmigt. Unter anderem sollen neue Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde eingestellt werden. Kritik hatte es von der FDP gegeben, die die Stellen nur befristet haben wollte.

Laut Bürgermeister Geier seien die neuen Stellen unbedingt notwendig. Und wenn der Bedarf - beispielsweise in der Ausländerbehörde - wieder weniger wird, dann könne man die Stellen im Plan der Stadt auch wieder umschichten.

15.50 Uhr: Feuerwehrleute werden wieder weggeschickt

Eigentlich sollte heute das neue Entwicklungskonzept für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt verabschiedet werden. Doch nachdem Silke Burkert (SPD) Rederecht für den anwesenden stellvertretenden Wehrleiter aus Diemitz beantragen wollte, regte sich Widerspruch. Es sei unfair, heute nur eine Feuerwehr anzuhören und nicht alle, sagte Tom Wolter (MitBürger & Die Partei). Aber andere Feuerwehren waren nicht da. Das Entwicklungskonzept für die Feuerwehren wurde nocheinmal vertagt. Im Mai sollen die Wehrleiter in die Ausschüsse eingeladen werden.

Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Diemitz waren zur Stadtratssitzung ins Stadthaus gekommen. (Foto: Tanja Goldbecher)

15.55 Uhr: Pause

Ratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) unterbricht die Sitzung für eine 30 minütige Pause.

Eine Schülerfirma serviert den Stadträtinnen und Stadträten in der Pause Kaffee, Kuchen, Würstchen und Kartoffelsalat. Foto: Tanja Goldbecher

16.30 Uhr: Debatte über Benennung nach Wolfgang Lukas

Der Verkehrsknoten in der Heideallee wird nach dem jahrzehntelangen Chef des Technologieparks Weinberg Campus Wolfgang Lukas benannt. Der Stadtrat stimmt dem Antrag von Linken, SPD, Hauptsache Halle und FDP mehrheitlich zu. Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion wird abgelehnt.

CDU-Stadträtin hat zuvor dafür plädiert, Lukas zunächst auf die Vorschlagsliste für die Benennung von Straßen und Plätzen zu setzen. Dann könne zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, an welcher Stelle er in der Stadt geehrt werden könnte. Sie berief sich auf die Richtlinie, die der Stadtrat festgelegt hat. Demnach dürfen nur Straßen und Plätze benannt werden, wenn sie eine postalische Anschrift haben und die Benennung von einer großen Bedeutung für die Gesellschaft ist. Lukas werde zudem bereits auf dem Campus-Gelände geehrt. Grüne und Mitbürger/Die Partei schlossen sich ihr an.

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) plädierte ebenfalls dafür, den Platz nach Lukas zu benennen, der sich sehr verdient für die Entwicklung des Campusgeländes gemacht habe.

16.55 Uhr: Keine Diskussion zu AfD-Antrag

Die AfD hat beantragt, dass die Verwaltung halbjährlich einen Bericht zur Entwicklung öffentlicher Parkplätze für Autos in der Stadt vorlegt. „Wir haben das Gefühl, dass immer mehr Parkplätze wegfallen. Das wollen wir transparent machen“, sagt AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Raue. Aber kein anderer Rat wollte sich zu dem Thema zu Wort melden. Bei der Abstimmung enthielt sich dann die CDU, zwei FDP-Räte stimmten der AfD zu, aber insgesamt reichte es nicht für eine Mehrheit.

17.15 Uhr: Mehr Wertschätzung für Feuerwehren

Die CDU-Fraktion schlägt vor, neue Möglichkeiten prüfen zu lassen, wie Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren in Halle mehr Wertschätzung bekommen können. Der Feuerwehrverband der Stadt hatte Vorschläge erarbeitet:1. Zuweisung von Kitaplätzen in unmittelbarer Wohnortnähe,2. Kostenfreie Nutzung des ÖPNV in der Stadt Halle,3. Kostenfreie Nutzung öffentlicher Parkplätze,4. Kostenfreie Nutzung städtischer Schwimmbäder5. Erweiterung des Systems der Feuerwehr-Rente.

Abgestimmt wurde über die Ideen noch nicht, das Thema soll in den nächsten Wochen erst in den Ausschusssitzungen beraten und danach erneut wieder auf die Tagesordnung im Rat kommen.

17.30 Uhr: Grüne wollen Freiräume für Jugendliche prüfen

Ein Antrag der Grünen-Fraktion wurde ebenfalls zur weiteren Beratung in die kommenden Aussschüsse verwiesen: Die Stadtverwaltung soll prüfen, welche Freiräume, die von Jugendlichen genutzt werden offiziell eingerichtet werden könnten und wo eventuell sogar noch neue Freiräume geschaffen werden könnten.

18.00 Uhr: Mehr Videoüberwachung im Stadtgebiet?

Die Fraktion Hauptsache Halle verlangt, dass mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum eingerichtet wird. Das soll für mehr Sicherheit sorgen, denn die sogenannte Jugendkriminalität sei nach wie vor ein großes Problem. Die FDP hatte auch einige Maßnahmen vorgeschlagen, zum Beispiel bessere Straßenbeleuchtung und gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt.

Kritik kam unter anderem von der SPD. Mehr Videoüberwachung sorge nicht für mehr Sicherheit, sondern verschiebe das Problem nur an andere Orte, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Eric Eigendorf. Eine Abstimmung zu dem Thema gab es nicht, die Räte wollen in den kommenden Wochen nocheinmal ausführlich darüber diskutieren.

18.15 Uhr: Vorschlag - automatische Erinnerung bei abgelaufenem Pass

Die FDP-Fraktion ist mit ihrer Idee gescheitert, dass Bürger in Halle künftig automatisch per E-Mail benachrichtigt werden sollen, wenn ihre Pässe ablaufen. Laut Stadtverwaltung gebe es dafür keine gesetzliche Grundlage, E-Mail-Adressen zu speichern. Außerdem sei unklar, ob die Adressen überhaupt so lange gültig bleiben, weil Pässe schließlich teilweise viele Jahre Gültigkeit besitzen.

18.45 Uhr: „Narrenschiff Deutschland“

Bei der Debatte über die Sanierung der Grundschule Südstadt wurde es kurz laut. Nachdem Räte der FDP, der Linken und der Grünen-Fraktion alle gefordert haben, dass die Stadt so schnell wie möglich wenigstens die nötigsten Sanierungsmaßnahmen umsetzt, wurde AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Raue laut. Das Problem bestehe seiner Meinung nach seit der Flüchtlingskrise 2015. Man müsse dafür sorgen, dass das „Narrenschiff Deutschland, das von einer Narrenregierung geriert wird“, wieder auf Kurs komme. „Die Grünen sind in der Hauptverantwortung. Baerbock würde ja gerne die ganze Welt aufnehmen.“

Ratsvorsitzende Müller ermahnte Raue, mehr bei der Sache zu bleiben und es gab mehrere Zwischenrufe. Der Antrag der FDP, die Komplettsanierung Grundschule Südstadt zu priorisieren, wurde zur weiteren Beratung in die Ausschüsse der kommenden Monate verwiesen.