Live-Konzert abgesagt - aber neues Angebot

Halle (Saale) - Das Festival Women in Jazz muss als Live-Festival abgesagt werden. Das teilte Festivalveranstalter Ulf Herden am Freitagvormittag mit. Grund für die Absage aller Live-Konzerte sei, dass laut Stadt in der gegenwärtigen Situation – die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle übersteigt seit dem 28. März die Zahl von 200 und die Zahl der Corona-Patienten in Halles Krankenhäusern ist deutlich gestiegen - keine Modell-Projekte genehmigt werden können. Herden hatte das 16. Jazzfestival Women in Jazz als Modellprojekt bei der Stadt Halle beantragt. Das Konzept beinhaltete umfangreiche Hygienemaßnahmen, eine Indoor – und Outdoorvariante sowie ein Corona - Teststation am Hauptveranstaltungsort, der Händel Halle.

„Wir können aufgrund dieser Situation nur die Entscheidung treffen, das Festival als Live-Veranstaltung abzusagen“, so Ulf Herden. Es sei eine äußerst bittere Entscheidung, zumal sich hier die Situation aus dem vergangenen Jahr wiederhole. „Die Ungewissheit, die seit nun mehr dreizehn Monaten die Veranstaltungswirtschaft erlebt, lässt eine Verlegung des Festivals als wenig sinnvoll erscheinen“, so Herden. Das Vertrauen in die Politik, auch für die Veranstaltungswirtschaft eine verlässliche Perspektive zu entwickeln, schwinde.

Konzertangebot auf Webseitewird sich in eine Programmübersicht für stattfindende Streaming-Konzerte verwandeln

Um das Festival dennoch stattfinden zu lassen, wurde von Herden den für das Festival verpflichteten internationalen und nationalen Künstlerinnen und Künstlern das Angebot gemacht, nach Halle, in den Saalekreis und nach Magdeburg zu kommen und dort ihre Konzerte zu spielen mit dem Ziel, diese Konzerte live oder als Aufzeichnung über ein Streaming für das Jazzpublikum kostenfreierlebbar werden zu lassen. „Wir freuen uns, dass bereits ein großer Teil der Künstlerinnen und Künstler unserer Einladung gefolgt ist“, so Herden.

In den kommenden Tagen wird sich das Konzertangebot auf der Webseite in eine Programmübersicht für die stattfindenden Streaming-Konzerte verwandeln, es wird ein virtuelles Programmheft geben. Der Start erfolgt wie geplant am 30. April mit der Jazzikone Uschi Brüning in Merseburg. „Wir sind uns sicher, dass dieses Angebot von vielen Jazzfans und Freunden des Festivals angenommen werden wird“, so Festival-Gründer und Organisator Ulf Herden. (mz/Katja Pausch")

Alles zum Festival auf www.womeninjazz.de