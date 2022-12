Live aus dem Stadtrat: Obdachloser bei -15 Grad vor verschlossenen Türen?

Halle (Saale)/MZ - Der hallesche Stadtrat trifft sich zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr in der Konzerthalle Ulrichskirche. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Baubeschlüsse zum Abriss und zum Neubau einiger Brücken der Magistrale und der Haushaltsplan für das Jahr 2023. Wir tickern live aus der Sitzung.

45 von 56 Stadträten sind anwesend, das sind überdurchschnittlich viele.

14.40 Uhr: Neues Personal für dritte Feuerwache in Büschdorf

AfD-Stadtrat Andreas Heinrich wollte von der Verwaltung wissen, ob für die dritte Feuerwache in Büschdorf genügend Personal eingestellt wird. Sicherheitschef Tobias Teschner erklärte, dass nach der Fertigstellung genug Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, um die Wache in Betrieb zu nehmen. Nach und nach würden dann noch weitere Stellen besetzt.

14.26 Uhr: Bericht der Bürgermeisters

Bürgermeister Geier hat - wie in jeder Sitzung - einen eigenen Tagesordnungspunkt, in dem er die vergangenen vier Wochen Revue passieren lässt. In seinem Bericht erwähnt er unter anderem die Finanzierungsvereinbarung, die die Stadt mit dem Land und der Stiftung Händelhaus abgeschlossen hat, außerdem das Gedenken von Schülerinnen und Schülern des Christian-Wolff-Gymnasiums, die am 2. Dezember in der Dölauer Heide Widerstandskämpfern gedacht haben. Geier erinnerte auch an den 5. Dezember, wo die Stadt den internationalen Tag des Ehrenamtes begangen hat.

Der Bürgermeister dankte auch allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die in den vergangenen 35 Monaten im sogenannten Pandemiestab der Stadt gearbeitet haben. Das Gremium wird nun seine Arbeit einstellen.

14.15 Uhr: Warum musste ein Obdachloser bei Minusgraden auf der Straße schlafen?

In der Einwohnerfragestunde hat sich ein Mann zu Wort gemeldet, der als Obdachloser in der Notunterkunft des Hauses der Wohnhilfe untergekommen ist und dort immer noch lebt. „Ich schätze die Arbeit der Mitarbeiter sehr“, sagte der Hallenser. Allerdings stimme die Behauptung der Verwaltung nicht, dass es in dem Haus keine Mängel gäbe. Bilder von den Zuständen würden jedoch bereits im Internet kursieren. Er habe selbst gesehen, dass die Sanitäranlagen mit Schimmel befallen seien. Außerdem habe er selbst erlebt, dass ein Mensch bei minus 15 Grad wenige Meter vom Haus der Wohnhilfe entfernt auf der Straße schlafen musste. „Ich habe den Mann angesprochen und er berichtete mir, dass er ein Hausverbot im Haus der Wohnhilfe habe“, sagte der Einwohner. Selbst mit seiner Hilfe durfte der Obdachlose die Notunterkunft nicht betreten.

Judith Marquardt, Beigeordnete für Immobilien, erklärte, dass in den Duschen die Fugen tatsächlich schadhaft sind. Dieser würden noch in dieser Woche repariert. Die Sozialdezernentin Katharina Brederlow erklärte, dass sie zudem den Vorfall aufklären werde, warum ein Obdachloser die Nacht bei Minusgraden auf der Straße übernachten mussten. Nachts sei dafür der Sicherheitsdienst des Gebäudes verantwortlich.

14.05 Uhr: Wird Fachstelle für Suchtprävention gestrichen?

In der Einwohnerfragestunde hat sich als erstes Stadtelternrat Thomas Senger zu Wort gemeldet. Er wollte wissen, warum eine Stelle in der Verwaltung für Suchtprävention wegfallen soll. „Was die Jugendkriminalität betrifft, gibt es bereits viel versäumte Präventionsarbeit“, sagte Senger. Bildungsdezernentin Katharina Brederlow erklärte, dass die Information falsch sei. Es werde keine Stelle gestrichen, beide Vollzeitstellen sind auch künftig in diesem Bereich im Haushalt eingeplant.

14:03 Uhr - Sitzung beginnt

Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) eröffnet die Einwohnerfragestunde, die vor jeder Ratssitzung stattfindet.