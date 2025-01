+++ Liveticker Stadtrat Halle +++ Live aus dem Stadthaus: Werden heute Steuern oder Kitagebühren erhöht?

Bei der Stadtratssitzung in Halle am Mittwoch stehen unter anderem Abstimmungen über eine Erhöhung der Gewerbesteuer oder der Kitabeiträge an. Die MZ berichtet aus dem Stadthaus mit einem Liveticker.