Am Mittwoch fand die Sitzung des Stadtrates im Stadthaus statt.

Halle (Saale)/MZ - Der hallesche Stadtrat kommt an diesem Mittwoch zu seiner Plenumssitzung im Stadthaus zusammen. Es ist das erste Mal seit zweieinhalb Jahren, dass der Rat wieder in seinem angestammten Sitzungsort tagt. Die MZ berichtet im Live-Ticker von den wichtigsten Entscheidungen und Debatten.

Aktuell befindet sich der Rat in einer Pause. Um 16 Uhr soll es weitergehen.

15.25 Uhr: Resolution zu Kohlemillionen

Der Stadtrat hat einstimmig eine Resolution verabschiedet, mit der Bürgermeister Geier sich an die Landesregierung wenden soll. Es geht um die Umsetzung der sogenannten Reviervereinbarung - ein Vertrag, mit dem die Verteilung der Millionen aus dem Strukturwandel geregelt wird. Die Stadt Halle fordert die Landesregierung auf, die Vereinbarung „vollumfänglich“ umzusetzen und aufzuzeigen, wie die Projekte finanziert werden könnten, die drohen, leer auszugehen.

15.15 Uhr: Schnelle Abstimmungen

Ohne Diskussionen hat der Rat in den vergangenen Minuten mehrere Beschlüsse verabschiedet, die alle bereits im Vorfeld öffentlich debattiert worden waren. Unter anderem ging es um die Vergabe von zwei Straßennamen (Christa-Wolf- und Sarah-Kirsch-Straße) und die brandschutztechnische Sanierung des Verwaltungsgebäudes Am Stadion 5 in Neustadt.

15.00 Uhr: Altstadtstraßen sollen saniert werden

Die Gustav-Anlauf-Straße und Großer und Kleiner Sandberg sollen saniert werden. Die Grünen wollten, dass unter anderem zwei Bäume und mehr Fahrradabstellanlagen eingebaut werden, aber die Idee wurde mehrheitlich abgelehnt.

14.40 Uhr: Lob für die Stadtspitze

Aus vielen Fraktionen kam Lob für Bürgermeister Geier und sein Team angesichts der erfolgreichen Bewerbung zum Zukunftszentrum. „Es dürfte das wichtigste Städtebauprojekt seit der Gründung Halle-Neustadts sein und für Jahre prägend“, sagte Sven Thomas (Hauptsache Halle & Freie Wähler). Dennis Helmich (Die Grünen) sagte, dass ohne das persönliche Engagement des Bürgermeisters Halle nicht den Standortwettbewerb gewonnen hätte. „Das kann man - denke ich - parteiübergreifend sagen“, so Helmich. Torsten Schaper (FDP) dankte explizit auch dem Stadtmarketing, das hervorragende Arbeit geleistet habe.

14.30 Uhr: Bericht des Bürgermeisters

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) findet noch einmal lobende Worte für alle, die sich dafür eingesetzt haben, dass das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle gebaut werden soll. Alle Namen zu nennen, die Dank verdienten, würde den Rahmen der Sitzung sprengen, sagt Geier. „Ich wünsche mir, dass wir den Geist und die Freude über die Entscheidung lange in der Stadt forttragen und diese positive Stimmung mitnehmen.“

14.20 Uhr: Neues Ratsmitglied vereidigt

Klaus E. Hänsel (FDP) wird von Katja Müller zum Stadtrat vereidigt. Er rückt nach für Yana Mark, die seit Anfang Februar Vizepräsidentin des Landesverwaltungsamtes ist und deshalb nicht mehr Stadträtin sein kann.

Klaus E. Hänsel (FDP) wird von Katja Müller (r.) vereidigt. (Foto: Jonas Nayda)

14.01 Uhr Einwohnerfragestunde

Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) eröffnet die Einwohnerfragestunde, die vor jeder Sitzung stattfindet.

Ein Einwohner fragt zu Corona-Impfschäden und ob der Stadtverwaltung die sogenannten Pfizer-Documents bekannt seien. Sozialbeigeordnete Katharina Brederlow (SPD) sagte, dass es nicht unbedingt ein lokalpolitisches Thema sei, man werde sich aber das Dokument anschauen, das der Einwohner an die Verwaltung gegeben hat.

Ein anderer Einwohner fragte, ob es eine Genehmigung dafür gegeben habe, dass über Monate hinweg im Bereich Sophienhafen Erdarbeiten stattgefunden haben, die viel Staub aufgewirbelt hätten. Laut René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, habe es eine Genehmigung gegeben.

Als letztes fragte noch ein Einwohner, zum voraussichtlichen Verkehrsaufkommen in der Nähe des Reilecks. Er befürchtet Stau und Gefahren für Fußgänger, weil mehrere hundert Fahrzeuge über die Adolf-von-Harnack-Straße geleitet werden sollen, wenn das alte Gravo-Druck-Gelände fertig bebaut wurde. Laut Stadtverwaltung habe der Investor nachgewiesen, dass der Verkehr durch die Straßen in der Umgebung geleitet werden könne. Eine Bürgerbeteiligung sei nicht vorgesehen.