Linken-Stadtverband in Halle für Erhalt der Schorre

Halle (Saale)/MZ - Mehr als 5.200 Unterstützer hat eine Online-Petition für den Erhalt der Schorre und gegen den Abriss des Gebäudes in der Willy-Brandt-Straße inzwischen schon gefunden. Nun erklärt auch der Stadtverband der Partei Die Linke in einer Mitteilung: „Natürlich teilen wir die Empörung der Hallenser und Hallenserinnen und schließen uns der Petition an.“

Linken-Stadtverband in Halle empört: bezahlbare Wohnungen und Klubs als öffentliche Güter behandeln

Der Diskothek ist seitens des Eigentümers der Mietvertrag zum 31. März 2022 gekündigt worden. Die Leipziger Quarterback Immobilien AG, die das Grundstück und den darauf befindlichen Grundbesitz 2020 erworben hat, will das Areal zukünftig vor allem wohnwirtschaftlich nutzen. Aus Sicht des Linken-Stadtverbandes zeigt sich am Beispiel der Schorre eine Tendenz.

Nämlich dass ein überhitzter Wohnungsmarkt „historisch hohe Mietpreise“ produziere. Dadurch werde „der Spekulation Tür und Tor geöffnet“ und „die gewerbliche Nutzung leide darunter“, wie es in der Mitteilung heißt. Der Linken-Stadtverband setzt sich nach eigener Aussage dafür ein, „dass bezahlbare Wohnungen und Klubs als öffentliche Güter behandelt werden“. In der aktuellen Situation kommt es aus Sicht der Linken unter anderem auf „die Ausfinanzierung der Kommunen“ an.

Große Resonanz für Erhalt der Schorre in Halle

Halles Baudezernent René Rebenstorf hatte zuletzt im Hauptausschuss erklärt, dass im Falle eines Umbaus die Außenansicht und der offene Innenhof erhalten werden müssten. Und er bot an, das Gespräch mit dem Eigentümer zu suchen, um auf die wichtige Rolle des Gebäudes für die Stadtgesellschaft hinzuweisen.

Auf der Internetseite zur Online-Petition finden sich zahlreiche Kommentare. Dabei wird die Schorre unter anderem als „Kulturgut“ bezeichnet, das „erhalten bleiben soll“. Oder als Gebäude, „das einfach zu Halles Stadtbild gehört“. Zu finden sind aber auch einige kritische Kommentare. In einem heißt es: „Es wird Zeit für Veränderung. Lage und Räumlichkeit der Schorre sind für weitaus sinnvollere Inhalte geeignet als die zunehmend schlechter werdende Disco.“ Und weiter: „Eine Veränderung ist immer auch eine Chance.“