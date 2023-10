Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale) - Die Linken wollen für mehr soziale und ökologische Gerechtigkeit sorgen. Unter diesem Motto steht das Wahlprogramm, das die Mitglieder auf dem Stadtparteitag am Samstag für die Kommunalwahl 2024 beschlossen haben. Die Linken setzen sich unter anderem dafür ein, dass die Mieten in Halle stabil bleiben. Außerdem will die Partei mehr Sozialarbeiter einstellen, Beratungsstellen in der Verwaltung erhalten und öffentliche Toiletten barrierefrei ausbauen. Zugleich soll es die besten Schulen dort geben, wo sie am meisten gebraucht werden. Also in sozialen Brennpunkten der Stadt.