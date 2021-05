Linke will weitere Aufklärung zu Rechtsterror

Kurz nach dem Anschlag steht ein Polizeiauto in der Nähe der Synagoge von Halle.

Magdeburg. Die Linkspartei in Sachsen-Anhalt fordert weitere Konsequenzen aus dem rechtsterroristischen Anschlag von Halle. Der neue Landtag müsse eine Enquete-Kommission einrichten, die sich eingehend mit der Radikalisierung von Tätern und der besseren Gefahrenanalyse durch Sicherheitsbehörden befasse. Verbessert werden müsse auch die Online-Ermittlungsarbeit und der Umgang mit Opfern. Dies bleibe auch „eine permanente Aufgabe für den Innenausschuss“, erklärte Linken-Innenpolitikerin Henriette Quade am Mittwoch.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwerbewaffneter Terrorist die Synagoge in Halle angegriffen und zwei Menschen erschossen. Der Neonazi aus Mansfeld-Südharz ist mittlerweile als Mörder Haft verurteilt. Der spätere Untersuchungsausschuss im Landtag, der jüngst seinen Abschlussbericht vorgelegt hatte, habe nicht die nötigen Erkenntnisse gebracht, kritisierte Quade. So seien die Analyseinstrumente der Polizei weiterhin nicht ausreichend, um rechten Terror wirksam zu bekämpfen. „Das Kernproblem sind die fehlenden Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Christchurch“, sagt Quade.

Die bisherige Polizeiarbeit ignoriere häufig, „dass Attentäter aufeinander reagieren“. Tiefgreifende Überprüfungen der Analyseinstrumente hätten bisher weder beim Bundes- noch beim Landeskriminalamt stattgefunden, so Quade. Das gleiche gelte für die Polizeiinspektionen in Sachsen-Anhalt. „Niemand hat etwas falsch gemacht – diese Analyse können wir so nicht teilen“, erklärte die Innenpolitikerin. „Hier liegt eine der größten Baustellen der nächsten Legislatur.“ Im Juni wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. (mz/Jan Schumann)