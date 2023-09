CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel steht wegen seiner Rede beim Kreisparteitag weiter in der Kritik. Linke und Die Partei werfen ihm vor, die AfD zu verharmlosen.

Nach dem CDU-Kreisparteitag hagelt es Kritik an Christoph Bernstiels Rede (zweiter von links).

Halle (Saale)/MZ - Die Kritik an CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel reißt nicht ab. So warnt der Stadtverband der Linken nun vor einem Rechtskurs der CDU. Bernstiel setze auf Stimmungsmache. „Die Behauptung einer linken Vorherrschaft dient Christoph Bernstiel dazu, sich als Kämpfer der schweigenden Mehrheit aufzuspielen“, heißt es in einer Mitteilung der Linken. Dabei habe er sogar sexuelle Gewalt verharmlost. Auch die SPD und Die Partei hatten Bernstiels Aussage scharf kritisiert (MZ berichtete).