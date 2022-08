Linke fordern Transparenz - CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel soll Vorgang aufklären

Die Grünfläche am Uniring soll neu gestaltet werden.

Halle (Saale)/MZ - Die Linken-Fraktion fordert CDU-Stadtrat Christoph Bernstiel auf, den Fall um die verzögerte Sanierung des kleinen Parks am Uniring aufzuklären. „Die Berichterstattung in der MZ legt eindeutig den Verdacht nahe, dass der Stadtrat Bernstiel eine Baufirma begünstigen wollte und damit der Stadt im Endeffekt geschadet hat“, heißt es in der Mitteilung. Es gelte zwar zunächst die Unschuldsvermutung. Doch Bernstiel müsse im Interesse seiner Partei nun für Transparenz sorgen.