Letzter Renntag in Halle lockt Tausende Besucher an

Der Rennverein Halle war selbst überrascht, dass am Ende so viele kamen. Darunter waren prominente Gäste wie der Autor Clemens Meyer. Es war auch ein gelungenes Event nach einer schwierigen Zeit.

Der Zieleinlauf vor der großen Tribüne: In vielen Fällen war es so knapp, dass der Sieger mit bloßem Auge gar nicht auszumachen war.

Halle (Saale)/MZ - Zur Mittagszeit öffnen sich an diesem Montag erstmals die Boxen auf der Rennstrecke auf den Passendorfer Wiesen. Pferde samt Reiter galoppieren los. Der Kommentator hält die Zuschauer auf dem laufenden, welches Pferd gerade auf der weitläufigen Strecke vorn liegt. „Drawn to Dream“ setzt sich kurz darauf an die Spitze - und läuft dann mit doch erheblichem Vorsprung ins Ziel. Oder wie es der Kommentator sagt: „Drawn to Dream lässt sie alle stehen, macht sie alle nass.“