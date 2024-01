Bei einer Blockade der Letzten Generation in Halle hat ein Fahrer auf Sebastian Striegel von den Grünen und weitere Personen zugehalten. Das ist nicht der erste Vorfall in Halle.

Mit Video: Grünen-Politiker Striegel bei Klima-Blockade in Halle von Auto angefahren

Als der Fahrer seinen Wagen auf den Gehweg lenkte, fuhr er einen Fotografen und einen Reporter an.

Halle (Haale)/MZ. - Genau um 9.24 Uhr blockierten sechs Aktivisten der Letzten Generation die Paracelsusstraße am Dessauer Platz. Unmittelbar nach Betreten der Straße klebten sich vier von ihnen mit ihren Händen auf die Fahrbahn und verhinderten so die Weiterfahrt der Verkehrsteilnehmer in Richtung Zentrum. Die Aktion blieb friedlich, auf Seiten der Blockierer.