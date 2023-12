Am Montagmorgen zogen mehrere Mitglieder der „Letzten Generation" Halle der Händelstatue auf dem Marktplatz eine Warnweste über. Auch in anderen Gebieten der Stadt wurde protestiert.

Halle (Saale)/MZ - Am frühen Montagmorgen haben Mitglieder der Letzten Generation Halle die Händelstatue am Marktplatz sowie weitere Skulpturen in der Stadt in Warnwesten gekleidet.

Händel in Warnweste: Ein Aktion der Letzten Generation Halle. Foto: Marvin Matzulla

Auch auf dem Domplatz in Halle war die Letzte Generation aktiv. Foto: Marvin Matzulla

Die Polizei war am Montagmorgen auf dem Marktplatz vor Ort. Foto: Marvin Matzulla

Skulptur in Warnweste gehüllt. Foto: Marvin Matzulla

Die Letzte Generation war auch auf der Ziegelwiese aktiv. Foto: Marvin Matzulla

Das Eichendorf-Denkmal an der Saale in einer Warnweste gehüllt. Foto: Marvin Matzulla

Die Skulptur "Freies Afrika" am Universitätsring. Foto: Marvin Matzulla

Die friedliche Aktion in Halle ist Teil von Protestaktionen der Letzten Generation in mehreren Städten im gesamten Bundesgebiet.