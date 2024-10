Neues Angebot in der Palette in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Literarische Formate gibt es in Halle durchaus einige: Lesungen im Literaturhaus, in Buchhandlungen und anderswo zum Beispiel. Oder die Lesebühne „Kreis mit Berg“, die sich vor über zehn Jahren gründete und seit 2021 fest an der Volksbühne am Kaulenberg etabliert ist. Nun hat die Szene Zuwachs bekommen.