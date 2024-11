Ein Mann hat fünf Mitarbeiter eines Ladens in der Leipziger Straße in Halle mit einem Messer bedroht und beleidigt.

Trotz Hausverbot: 29-Jähriger bedroht fünf Verkäufer in Halle mit einem Messer

Laden in Leipziger Straße

Halle (Saale). - Mitarbeiter eines Geschäfts sind am Freitagnachmittag in der Leipziger Straße in Halle Opfer einer Bedrohung geworden, wie die Polizei meldet.

Demnach betrat ein 29 Jahre alter Mann das Geschäft und zog ein Messer vor fünf Mitarbeitern. Während er sie damit drohte, habe er die Verkäufer außerdem beleidigt, heißt es. Erst nachdem er mehrfach zum Gehen aufgefordert wurde, sei er schließlich aus dem Laden verschwunden.

Der 29-Jährige hatte bereits Hausverbot in dem Geschäft. Nun müsse er sich wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Beleidigung verantworten, so die Beamten weiter.