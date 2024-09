Leipziger Straße Waren aus Elektro-Markt in Halle geklaut: Wer kennt diese zwei Männer? (Fotos im Text)

Zwei Männer sollen in einem Elektronik-Markt in der Leipziger Straße in Halle Waren gestohlen haben. Nun werden sie mit Fotos aus Überwachungskameras gesucht.