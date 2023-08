Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Frau am Müllcontainer weiß am Mittwochvormittag sofort, von wem die Rede ist. Gerade hat sie sich mit einer Nachbarin aus dem Elfgeschosser in der Neustädter Otto-Dix-Straße über den Mann unterhalten, dessen Leichnam am Montagabend abgeholt worden ist. Der Tote muss schon mehrere Tage in seiner Wohnung im Erdgeschoss gelegen haben. Beißender Verwesungsgeruch im Treppenhaus hatte den Sicherheitsdienst auf den Plan gerufen, die alarmierte Feuerwehr öffnete schließlich die Tür zu der Wohnung, in der der 56-Jährige nach MZ-Informationen zu Hause war.