Teutschenthal/MZ - Was hat sich in der Nacht zum Sonntag in einer Kleingartenanlage in Teutschenthal abgespielt? Nach einer Jugendweihefeier ist dort eine männliche Leiche gefunden worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.