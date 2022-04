Legislatur statt Lego - Christoph Bernstiel will sein Direktmandat für die CDU verteidigen

Halle (Saale)/MZ - Nur wenige Spaziergänger sind an diesem Spätsommernachmittag am Riveufer unterwegs, obwohl es eine der beliebtesten Promenaden der Stadt ist. Die grauen Wolken am Himmel versprechen Regen, dazu weht ein kühler Wind, der wohl den meisten Hallensern die Lust auf ein noch kühleres Getränk am Flussufer genommen hat. Eigentlich hätte die „Saale Lounge“ vor der Giebichensteinbrücke unter diesen Umständen nicht geöffnet, aber der Lounge-Betreiber macht eine Ausnahme. Er ist ein guter Bekannter von Christoph Bernstiel, der eine gemütliche Sitzecke in der Freiluft-Bar direkt am Wasser reserviert hat.