Leerstehendes Haus in Raffineriestraße hat gebrannt

Schon wieder stand ein altes Gebäude in Halle in Flammen. Außerdem brannte es in einer Gartenlaube. Die Brände haben sich zuletzt gehäuft.

In der Raffineriestraße stand ein leerstehendes Haus in Flammen.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Schon wieder stand ein leerstehendes Haus in Flammen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag gegen 0.50 Uhr ein brennendes Haus in der Raffineriestraße löschen.

Zuletzt haben sich die Brände in der Stadt gehäuft. Erst kürzlich musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Böckstraße ausrücken. Dort brannte Unrat ebenfalls in einem leerstehenden Haus.

Am Samstag gegen 7.30 Uhr wurde zudem der Brand in einer Gartenlaube im Fliederweg gemeldet. Es entstand ein Sachschaden im Inneren der Laube, Personen kamen nicht zu Schaden.