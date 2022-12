Leblose Person am Busbahnhof in Halle

Schreck am Montagvormittag: In einem Wartehäuschen liegt eine Leiche. Die Hintergründe sind unklar.

Am Busbahnhof in Halle ist am Montagvormittag eine leblose Person gefunden worden. Kriminaltechniker sind vor Ort, um Spuren zu sichern.

Halle (Saale)/MZ - Am Busbahnhof in Halle ist Montagvormittag eine leblose Person gefunden worden. Der Leichnam liegt in einem Wartehäuschen und wurde von der Polizei zunächt abgedeckt. Die Hintergründe sind noch unklar. Auch gab es von der Polizei noch keine Angaben zu dem oder der Toten. Man habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es aus der Polizeiinspektion. Die Polizei war bereits am Montagmorgen wegen einer Messerattacke in Neustadt im Einsatz.