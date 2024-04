Paul Puppe hat eine bewegte Lebensgeschichte: Wie er von Halle in die BRD auswanderte, wieso er bis heute parteilos ist und warum er nicht mehr gern in seine Buchhandlung geht.

Paul Puppe und seine Frau Helga leben inzwischen in Bayern am Starnberger See.

HAL/MZ. - Stellen Sie sich vor, Sie würden die Entscheidung treffen, für eine bessere Zukunft in ein fremdes Land auszuwandern, ohne zu wissen, ob sie Ihre Familie jemals wiedersehen. Paul Puppe traf genau so eine Entscheidung. Der heute 82-Jährige entschied sich 1977, von der DDR in die BRD zu flüchten. Seine Lebensgeschichte hat er in dem Buch: „Der Bahnhofsbuchhändler – Meine Lebensreise von Ost nach West“ festgehalten.