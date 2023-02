Am späten Donnerstagabend wurde in Halle ein Geschäft überfallen. Ein bisher unbekannter Täter konnte Bargeld erbeuten.

Lebensmittel-Discounter in der Dessauer Straße in Halle überfallen

Raub in Halle

Raubüberfall in der Dessauer Straße

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor Ladenschluss betrat ein bisher unbekannter Täter am Donnerstagabend den Penny Markt in der Dessauer Straße in Halle.

Der Mann bedrohte eine Kassiererin und forderte Bargeld. Mit einer bisher unbekannten Höhe an Bargeld konnte der Täter flüchten.

Die Polizei ist zur Spurensicherung vor Ort und hat eine Nahbereichsfahndung aufgenommen. Der Täter soll ein Blaues Basecap getragen haben.