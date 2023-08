Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich in der Nacht zum Dienstag auf Halles berühmtester Brücke versammelt. Es ging um eine gefährliche Mutprobe.

Lebensgefahr! 18-Jähriger will in Halle von Brücke springen

Mutprobe in Halle

Ein nächtlicher Sprung von der Giebichensteinbrücke in Halle kann tödlich enden.

Halle (Saale)/MZ - Zeugen haben in der Nacht zum Dienstag auf der Giebichensteinbrücke in Halle ein mögliches Drama verhindert. Kurz nach 1 Uhr und nach zuvor schweren Gewittern hatte sich eine Gruppe Jugendlicher auf dem Bauwerk versammelt. Offenbar wollten eine oder mehrere Personen von dem Bauwerk in die Saale springen.