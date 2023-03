Halle (Saale)/MZ - Ein weiterer Fußgängerüberweg in Form eines „Zebrastreifen“ kann in der Ludwig-Wucherer-Straße nicht installiert werden. Auf MZ-Nachfrage hat die Stadtverwaltung erklärt, dass dies wegen der Bahnschienen in der Mitte der Straße nicht möglich sei. Außerdem sei die Straße mit Schienen, Radweg und Fußweg zu eng dafür. Die Stadt verweist in ihrer Begründung auf die Straßenverkehrsordnung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.