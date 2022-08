Laternenfest 2022 in Halle 140.000 Besucher und kleine Probleme - Stadt sieht Laternenfest als gelungen an

Nicht alles lief glatt beim Laternenfest 2022 in Halle. Die Stadt will auch künftig beim Konzept eines Festes für Kinder und Familien bleiben. Was sich aber 2023 ändern könnte.