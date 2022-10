Lastwagen mit Rohstoffen gestohlen - 150.000 Euro Sachschaden

Ein mit Rohstoffen beladener Lastwagen ist in Halle von Unbekannten gestohlen worden. Der Lastwagenfahrer habe sein Fahrzeug am Samstagabend ordnungsgemäß nahe einer Tankstelle abgestellt. Am Morgen war der Laster weg.

Halle (Saale)/dpa - Ein mit Rohstoffen beladener Lastwagen ist in Halle (Saale) von Unbekannten gestohlen worden. Der Lastwagenfahrer habe sein Fahrzeug am Samstagabend ordnungsgemäß in der Fontanestraße unweit einer Tankstelle abgestellt, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach wurde das Verschwinden des Wagens am Sonntag vom Fahrer bemerkt und zur Anzeige gebracht. Der Lastwagen hatte 24 Tonnen Rohstoffe im Wert von 20.000 Euro geladen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 150.000 Euro.