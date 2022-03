Lastwagen fährt Schlangenlinie auf A 14 bei Halle

In Höhe Peißen hat die Polizei am Montag einen Lastwagenfahrer gestoppt und von der Autobahn geleitet. Seinen Führerschein ist der Mann los.

Halle (Saale)/MZ - Ein Lastwagen ist am späten Montagnachmittag auf der Autobahn 14 aufgefallen, da er in Richtung Magdeburg in Schlangenlinien fuhr. In Höhe Peißen geleitete ihn die Polizei von der Autobahn und stoppte anschließend den Lastwagen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, war der 53-jährige Fahrer so betrunken, dass er kaum imstande war, einen Atemalkoholtest zu machen.

Ein Arzt wurde eingeschalten. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 2,7 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Der Lastwagen musste von einem Abschleppdienst weggeschafft werden.