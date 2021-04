Lässt die Stadt Vereine nicht mitreden?

Halle (Saale) - Von diesem Dienstag an sollen 10.000 zufällig ausgewählte hallesche Mieterhaushalte Post von der Stadt erhalten. Auch Vermieter werden um Auskunft gebeten. Inhalt der Briefe: Fragebögen zur Erfassung von Daten für einen neuen qualifizierten Mietspiegel, der nach Angaben der städtischen Pressestelle im Herbst vorliegen soll. Die Stadt hatte nach einem entsprechenden Stadtratsbeschluss das Hamburger ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung mit der Erarbeitung beauftragt.

Damit könnte Peter Scharz, Vorsitzender des Vereins Mieterrat, eigentlich zufrieden sein. Mit Unterstützung von Stadträten – Scharz hebt Johannes Menke (Freie Wähler) hervor – war das Verfahren auf den Weg gekommen. Scharz und seine Mitstreiter engagieren sich dafür, seit das Immobilienunternehmen Grant City Property, zu dessen Bestand in großem Stil Plattenbauwohnungen vor allem in Neustadt gehören, 2019 Mieterhöhungen angekündigt hatte. Einen gültigen qualifizierten Mietspiegel für Halle gab es da schon nicht mehr. Der letzte stammte aus dem Jahr 2010, nach vier Jahren verlor er seine Verbindlichkeit.

„Was hier in Halle läuft, findet unsere Zustimmung nicht“

Mieterrat Scharz könnte also zufrieden sein mit dem Neuanlauf, ist es mit dem Prozedere aber ganz und gar nicht. „Was hier in Halle läuft, findet unsere Zustimmung nicht“, sagt er. Kernpunkt seiner Kritik: Sein Verein werde nicht in die Erarbeitung des Zahlenwerks einbezogen. „Wir wissen nicht, was zwischen Stadt und ALP vereinbart worden ist.“ Er hege keinerlei Misstrauen gegen das bundesweit tätige Institut, stellt Scharz klar. Aber in dem Fragebogen an die Mieter – erste Exemplare sind wohl schon in der Vorwoche verschickt worden – enthalte nicht alle Aspekte, die dem Mieterrat wichtig erschienen. So müsse die Lage von Wohnungen berücksichtigt werden, wie sie an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden seien oder ob sich Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe befänden. Scharz befürchtet, dass „Flickwerk“ wird, was da jetzt in Arbeit ist.

Schützenhilfe erhält er vom Verein Haus & Grund, der rund 5.000 Eigentümer von Immobilien in Halle und Umgebung vertritt. Geschäftsführer Karl-Heinrich Gobst war an der Erarbeitung des Mietspiegels von 2010 beteiligt. „Damals haben wir die Rohfassung diskutiert und Hinweise gegeben, wie es weitergehen kann“, erinnert er sich an die Zusammenkünfte der Mietspiegelkommission, in der Mieter- und Vermietervertreter zusammengearbeitet hätten. „Über das jetzige Verfahren haben wir nicht die minimalste Information“, beklagt Gobst. Ein aussagekräftiger Mietspiegel sei wichtig für den sozialen Frieden in der Stadt, betont er.

„Natürlich haben beide Vereine unterschiedliche Interessen“

Mieterrat Scharz stimmt ihm zu. „Natürlich haben beide Vereine unterschiedliche Interessen“, sagt er. „Aber in der Strategie sind wir uns einig.“ Scharz geht davon aus, dass ein Mietspiegel auch die Interessen der Mieter stärkt, schon, weil damit Richtwerte für zulässige Mieten vorliegen – und er wirbt für mehr Selbstbewusstsein. Scharz berichtet von Prämien, mit denen Großvermieter neue Mieter locken. „In Halle ist der Mieter König. Die meisten wissen es nur nicht.“ Sicher komme es auf die Lage der Wohnung an. Grundsätzlich aber gebe es ein reichliches Angebot.

Die Stadt hofft indes laut Mitteilung auf reichlich Rücksendungen und „weist darauf hin, dass die Bereitschaft der Hallenserinnen und Hallenser zum Ausfüllen der Fragebögen entscheidend für die spätere Qualität des Mietspiegels – und damit für die Darstellung der ortsüblichen Vergleichsmiete für verschiedene Wohnungstypen ist.“ (Annette Herold-Stolze)