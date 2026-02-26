Das Fahrradhaus Skorpion in Halles Süden konnte seinen Kunden ein Dreivierteljahr keine Parkmöglichkeit vor der Tür bieten. Das machte sich bemerkbar. Wie geht es nun weiter?

Dietmar Adler in der Werkstatt: Sie schließt sich direkt an den Eingangsbereich des Fahrradgeschäfts an.

Halle (Saale)/MZ. - Die Baustelle kam für das Fahrradhaus Skorpion zum ungünstigsten Zeitpunkt. Anfang März letzten Jahres begann die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS), die Haupttrinkwasserleitung in der Paul-Suhr-Straße zu sanieren. Stadteinwärts wurde die Straße für den Verkehr gesperrt, sodass Kunden nicht mehr unmittelbar vor dem Fahrradhaus parken konnten.