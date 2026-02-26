weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Umsatzeinbruch wegen Arbeiten: Langzeitbaustelle vor Ladentür bringt Fahrradgeschäft in Halle in Existenznot

Umsatzeinbruch wegen Arbeiten Langzeitbaustelle vor Ladentür bringt Fahrradgeschäft in Halle in Existenznot

Das Fahrradhaus Skorpion in Halles Süden konnte seinen Kunden ein Dreivierteljahr keine Parkmöglichkeit vor der Tür bieten. Das machte sich bemerkbar. Wie geht es nun weiter?

Von Denny Kleindienst 26.02.2026, 11:57
Dietmar Adler in der Werkstatt: Sie schließt sich direkt an den Eingangsbereich des Fahrradgeschäfts an.
Dietmar Adler in der Werkstatt: Sie schließt sich direkt an den Eingangsbereich des Fahrradgeschäfts an. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Die Baustelle kam für das Fahrradhaus Skorpion zum ungünstigsten Zeitpunkt. Anfang März letzten Jahres begann die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS), die Haupttrinkwasserleitung in der Paul-Suhr-Straße zu sanieren. Stadteinwärts wurde die Straße für den Verkehr gesperrt, sodass Kunden nicht mehr unmittelbar vor dem Fahrradhaus parken konnten.