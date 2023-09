Der in Halle lebende Fotograf Joerg Lipskoch hält seit zehn Jahren „Menschen des 21. Jahrhunderts“ in einem Langzeitprojekt fest. Nun gibt es eine Ausstellung.

Halle (Saale)/MZ - - Eine junge Barfrau am Tresen, eine Gruppe Zirkusleute, ein Arbeiter in der Produktion, ein Paar mit einem Baby im Arm – sie alle schauen mit konzentriertem Blick in die Kamera. Zehn Jahre ist es her, dass sich Joerg Lipskoch ein fotografisches Mammut-Projekt vorgenommen hat, das bis heute fortdauert – und das den in Halle lebenden Fotografen auch in naher und ferner Zukunft beschäftigen wird.