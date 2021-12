Langfinger stiehlt in Halle Vibrator

Halle/MZ - - Bundespolizisten haben auf dem Hauptbahnhof von Halle (Saale) einen 34-Jährigen mit nicht alltäglichem Diebesgut gestellt. Mitarbeiter eines Drogeriemarktes hatten die Beamten am Donnerstagvormittag um Hilfe gebeten. Als die Streife eintraf, betrat der Mann gerade den Kassenbereich, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Beim Anblick der Uniformierten habe er auffällig nervös einen Teil des Diebesgutes aus seiner Hosentasche genommen und auf das Kassenband gelegtt. Den Angaben zufolge handelte es sich um „Waren des Erotikbedarfes“ sowie eine Flasche Prosecco. Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, wehrte sich der Mann, so dass er schließlich gefesselt zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht wurde. Unmittelbar vor der Durchsuchung habe er ein Taschentuch fallen lassen, in dem sich ein Cliptütchen mit 0,4 Gramm Haschisch befand. In seinem Hosenbein entdeckten die Beamten einen ebenfalls gestohlenen Vibrator. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gefertigt.